Twentse gemeenten gaan samen 2000 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Samen kunnen de gemeenten op korte termijn al voldoen aan de opdracht van het Rijk om 1000 plekken beschikbaar te stellen. Maar ook het verzoek om daarna nog eens 1000 extra plaatsen beschikbaar te stellen wordt haalbaar geacht.

Grote en kleine opvanglocaties

Waar die opvang komt is nog niet duidelijk. Het gaat in elk geval om zowel grotere opvanglocaties als ook kleinere. In dat laatste geval wordt ook gedacht aan opvang bij particuliere instellingen en pandeigenaren. Binnenkort worden er spijkers met koppen geslagen, aldus de verklaring van de Veiligheidsregio Twente.

Particulieren die hun eigen huis of kamers beschikbaar willen stellen voor opvang kunnen zich melden bij www.nutwente.nl. Degenen die grotere ruimtes beschikbaar hebben kunnen zich beter melden bij hun eigen gemeente.

Onder de regie van de Veiligheidsregio Twente is geïnventariseerd waar er in de regio vrijwel zeker op korte termijn opvang mogelijk is. De conclusie is dat de opvang van 1000 vluchtelingen geen probleem mag zijn. Ook 1000 plekken extra zou over een tijdje haalbaar zijn.

Complexe opgave

„Het vinden van voldoende geschikte opvanglocaties is slechts een eerste stap”, stelt Roelof Bleker, de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. „De invulling en exploitatie van deze locaties is een hele grote en complexe opgave. De komende tijd gaan we hier zowel lokaal als regionaal hard mee aan de slag.”

De Twentse burgemeesters constateerden tevens dat er veel vragen leven onder de inwoners over de situatie in Oekraïne en de hulp bij de opvang. Met name leeft de vraag of er een vergoeding beschikbaar voor particuliere opvang. Dat staat echter nog niet vast. Landelijk wordt daar naar gekeken.

Bleker roemt de betrokkenheid van de Twentenaren. „Naast medeleven merk ik dat er in Twente een grote bereidheid is om hulp te bieden op allerlei manieren. Dat is hartverwarmend.”