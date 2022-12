Twentse gemeenten hebben financiën op orde, mede dankzij geld voor jeugdzorg

Van kerstmarkt tot winterwan­de­ling en lichtjes­rou­te, dit is er te doen in Enschede in de dagen voor kerst

ENSCHEDE - Wordt het Scrooge, een kerstfilm, een christmas-singalong, kerstkaraoke in de kroeg of het soepverhaal in de Stadsherberg? Het is dringen in de dagen voor kerst. Alleen al het aantal kerstmarkten is niet op één hand te tellen. Een greep uit het overweldigende aanbod.

14 december