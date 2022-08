Twentse ijsclubs boos en in angst over dreigende sluiting ijsbaan in Enschede

ENSCHEDE - De schaatsclubs in Twente wachten niet lijdzaam af of de ijsbaan in Enschede in 2023 op slot gaat. De Baancommissie Twente, die bijna alle clubs vertegenwoordigt, overweegt juridische stappen om de baan open te houden. Er is boosheid en ongeloof over een mogelijke sluiting.