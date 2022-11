Uitgeprocedeerde Issa wijst in Enschede andere vluchtelingen de weg: ‘Ik doe het graag, maar het is ook pijnlijk’

Hij zegt pryvit tegen de Oekraïners in De Noordmolen. Het ‘hallo’ waarmee Issa Ndayishimie (36) de vluchtelingen in hun moedertaal begroet is bijzonder: hij is uitgeprocedeerd en zit twintig jaar in Enschede, maar helpt de ontheemden nu als vrijwilliger. Het zijn mensen die meer bestaanszekerheid hebben dan hij. „Ik help graag, maar het is ook bitter.”