Dat heeft burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede Vak-P donderdag in een aangetekende brief laten weten. De drank- en horecavergunning blijft ingetrokken omdat Vak-P niet voldoende zou hebben meegedacht om de misstanden die in april 2017 leidden tot de sluiting van het home in de toekomst te voorkomen, zo meldt Van Veldhuizen in de brief. Tijdens een gesprek op 10 januari is tussen beide partijen afgesproken dat Vak-P daartoe intern overleg zou voeren en de uitkomsten daarvan zou terugkoppelen naar de gemeente. Vak-P zou echter negen weken lang niets van zich hebben laten horen.