Veel Twentse dorpen en steden hebben minder sociale huurwoningen dan de overheid wil

De ‘problemen’ zijn het grootst in Dinkelland. Daar was in 2019 slechts 17 procent van de bestaande huizen beschikbaar voor sociale huur. Ook Tubbergen (17,7%), Oost-Gelre (18,8%) en Wierden (19,7%) komen niet boven de 20 procent uit. In de andere gemeenten ligt percentage sociale huurwoningen ruwweg tussen de 21 en 29 procent.

Oldenzaal en de grote steden

Hoewel in de meeste gemeenten in Twente en het oosten van de Achterhoek het streefgetal van 30 procent niet wordt gehaald, zijn er ook uitzonderingen. De grote steden scoren allemaal wél boven de grens. In Enschede is zelfs ruim 4 op de 10 woningen bestemd voor sociale huur. Daarmee is Enschede samen met Groningen de enige gemeente die in Noordoost-Nederland boven de 40 procent scoort. Hengelo (36,6%) en Almelo (39,6%) halen als steden in Twente ook het streefgetal van de Rijksoverheid. Maar ook in Oldenzaal waren in 2019 meer dan 30% van de woningen bestemd voor sociale huur.