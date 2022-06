Veel Twentse huisartsen naar demonstratie Malieveld

ENSCHEDE - Er is onder Twentse huisartsen grote actiebereidheid. Zij gaan met ruim 200 collega’s vrijdag 1 juli naar het Malieveld om de noodklok te luiden. „Dat zegt genoeg over hoe hoog de nood is, ook in onze regio.”

Volgende week start de landelijke actie ‘Iedereen een huisarts’. De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Zo wordt er een steeds groter beroep op huisartsen gedaan. En dat, terwijl er al een tekort aan artsen bestaat.

Stevig geluid

Marieke Nijhof, arts in Enschede en voorzitter van HuisartsenZorg Twente (HZT): „Iedereen moet toegang blijven houden tot goede huisartsenzorg. Het is het waard om ons daarover uit te spreken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden.”

Nijhof geeft aan dat de Twentse artsen met collega’s uit het hele land ‘nù een stevig geluid moet laten horen’. Want deze zomer maakt de overheid de meerjarenplannen voor de hele zorg. En er zijn nog steeds geen concrete afspraken om de druk op de huisartsenzorg te beperken.

Nood is hoog

De Hengelose huisarts en medebestuurder van HZT: „We zijn als beroepsgroep niet erg activistisch. En hier ook nog eens nuchtere Twentenaren. Toch is er veel animo voor deze actie. Dat we nu met zeker 200 collega’s naar het Malieveld gaan zegt genoeg over hoe hoog de nood is, ook in onze regio.”

Vervanging geregeld

Patiënten zien op de website of horen via de telefoonbeantwoorder van hun eigen huisarts of de praktijk geopend is op vrijdag 1 juli. Als de praktijk gesloten is kunnen zij – met klachten die niet kunnen wachten tot maandag – terecht bij de drie huisartsenposten in Twente. Daar draaien collega’s die dag extra diensten.

Duidelijke afspraken

Marieke Nijhof: „Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en er geen nieuwe taken bij krijgen. Het is in het belang van de patiënten. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners. Zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden. Ik hoop dat we met deze actie meer bewustwording bij de beslissers en beleidsmakers kunnen creëren. Als we niks doen, verandert er zeker niets.”