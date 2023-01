Vega in de lift, maar kapsalon döner blijft populairst in Twente en Achterhoek

De bezorggigant bracht de goede voornemens rondom eten in kaart én zocht uit wat de populairste bestellingen per regio waren in 2022. Overijssel en Gelderland blijken dezelfde koploper te hebben: een kapsalon döner. Het gerecht dat normaal gesproken bestaat uit patat, döner, tomaat, komkommer, knoflooksaus, sambal en gesmolten kaas werd van alle opties die de bezorgsite biedt het vaakst besteld.

Pizza Margherita

Op nummer twee volgt in beide provincies wel een vega-optie, de ‘gewoonste’ pizza die er is: een pizza Margherita. Op nummer drie in Overijssel staat de pizza salami, in Gelderland krijgt een ouderwets ‘frietje’ de bronzen plak.

Hoe vaak de gerechten zijn besteld is niet duidelijk. Maar in Nederland bestellen zo’n 6 miljoen consumenten per jaar hun favoriete maaltijden bij de bijna 13.000 aangesloten restaurants. ‘Geen zin om te koken’ blijkt de belangrijkste bestelreden (33 procent).

Ook blijkt dat voor veel mensen meer vegetarisch eten hét goede voornemen van 2023 is. Thuisbezorgd.nl - ooit opgestart op een zolderkamer in Enschede - becijferde dat één op de drie Nederlanders (35 procent) meer of volledig vegan wil eten. De bezorgers van Thuisbezorgd flitsen ondertussen al steeds vaker met een vegan maaltijd in de oranje rugtas door de binnenstad, het aantal bestellingen nam in twee jaar met 25 procent toe.

