Vermoord op haar 39ste, één dag voor de bevrijding - eerbetoon aan Jonetta ter Borg-Elfering op haar geboortedag

Jonetta ter Borg mocht haar zoontje Gerrit nog in veiligheid brengen alvorens ze zou worden gedood. Droeg hem over aan haar dochter Hannie die naar buiten was gevlucht bij het zien naderen van de overvalwagens. Hoezeer Hannie ook smeekt, keert Jonetta terug. Ze weet dat anders ook haar kinderen zullen worden omgebracht.

De moordpartij aan de Sumatrastraat 3 in Enschede volgt op het verraad van de verzetsgroep van Jonetta en haar man Gerrit. Een bijeenkomst op 31 maart bij de familie Ter Borg thuis blijkt een valstrik. In een kwartier tijd worden acht mensen doodgeschoten. Terwijl Jonetta's schoonmoeder onder de tafel schuilt, worden haar man Gerard, hun zoon Gerrit en dus schoondochter Jonetta omgebracht. Als een dag later overal in Enschede feest wordt gevierd omdat ook deze stad eindelijk is bevrijd van de Duitse bezetting, blijft het doodstil op de Sumatrastraat 3.

Volledig scherm Het graf van Jonetta ter Borg op het Nationaal Ereveld Loenen, waar zij rust in graf A717. © PR Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting maakt de videoserie ‘Lang zouden ze leven’ ter gelegenheid van het eigen 75-jarige jubileum. In plaats van de eigen verjaardag te vieren, staat de stichting stil bij de verhalen van oorlogsslachtoffers op hun verjaardagen. Dat doet de stichting onder meer via deze jubileumserie. De Oorlogsgravenstichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van zo’n 50.000 Nederlandse oorlogsgraven over de hele wereld.