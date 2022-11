Vluchtelingen blijven tóch op voormalig vliegveld, omwonenden zwaar teleurgesteld: ‘Overheid toont zich opnieuw onbetrouwbare partner’

De gemeente Enschede beloofde de omwonenden dat de zestig vluchtelingen in de voormalige vertrekhal van de luchthaven maar drie maanden zouden blijven, tot eind oktober. Maar dat was voordat een meerderheid in de gemeenteraad tegen een verhuizing naar de Twentehallen stemde én voor verlenging van de opvang op de voormalige luchthaven. Met als gevolg : de vluchtelingen blijven zitten waar ze zitten.

Geschaad vertrouwen

’De overheid toont zich opnieuw een onbetrouwbare partner’ schrijven De Noabers, de groep bewoners waarmee de gemeente overlegt, in een reactie op het politieke besluit. ’Tot driemaal toe wordt het vluchtelingenvraagstuk in Enschede op dezelfde groep inwoners van Lonneker en omgeving afgewenteld.’ Er is begrip voor het feit dat het moeilijk is om een plek in de gemeente te vinden waar mensen bereid zijn asielzoekers op te vangen. Maar: ’Wij zijn hier in onze buurtschap tweemaal bereid geweest om asielzoekers op te vangen. Een keer voor 500 mensen, waarbij de afspraak was dat dit eenmalig zou zijn. Daarna kwam er wederom een kleiner centrum voor 60 mensen, waarbij de afspraak was dat daarna geen asielzoekers meer gehuisvest zouden worden.’