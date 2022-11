Vluchtelingen op luchthaven verhuizen naar Twentehallen

ENSCHEDE - De Twentehallen is zijn aangewezen als nieuwe plek voor de crisisopvang van asielzoekers in Enschede. De buurt is hierover inmiddels geïnformeerd.

De gemeente wil in de Twentehallen de zestig asielzoekers opvangen die nu nog in de vertrekhal van de luchthaven wonen. Die kwamen daar eind juli naartoe en zouden drie maanden blijven. Omwonenden zijn maandag per brief geïnformeerd over de opvang aan de Reulver in Enschede-Zuid. De vaste begeleiders van de groep gaan mee naar de Twentehallen. De tijdelijke noodopvang duurt tot uiterlijk 31 maart 2023.

Binnenspeeltuin kinderen

In de Twentehallen is nu FunZone gevestigd, met een binnenspeeltuin voor kinderen, een trampolinepark, squasbanen en mini-golf. Het deel aan de voorkant staat leeg, daar zat tot twee jaar geleden een sportschool. De vluchtelingen worden in één van de hallen opgevangen.

Vorige week werd bekend dat de asielzoekers één of meer weken langer blijven omdat er schurft onder de vluchtelingen is uitgebroken en de GGD er de voorkeur aan geeft dat ze samen behandeld worden. Tegelijkertijd kunnen de niet besmette vluchtelingen in de gaten gehouden worden. De asielzoekers verhuizen naar de Twentehallen als de besmetting voorbij is. Daarna gaat de opvang op de luchthaven dicht.

Opvang ‘nog deze maand’

De vluchtelingen komen ‘deze maand’ naar de Twentehallen, zo is te lezen in de brief aan de buurt. Het schrijven is gedateerd op 1 november. De gemeente houdt donderdag een inloopbijeenkomst in de Twentehallen voor de omwonenden.

Het Rijk vroeg de gemeente om de opvang langer open te houden. Daar geeft Enschede geen gehoor aan, omdat destijds is toegezegd dat de opvang voor drie maanden was. De gemeente wil daar aan vasthouden. Wel wil Enschede meehelpen om de nood in Ter Apel te lenigen door een nieuwe tijdelijke crisisnoodopvang te openen. Dat gaat de gemeente nu in de Twentehallen doen.

Voorbereidingen

Helemaal zeker is dat nog niet. De PVV wil dat de opvang in de Twentehallen wordt afgeblazen. De gemeenteraad besluit daar volgende week over. Tot die tijd verhuist er nog geen vluchteling naar de Twentehallen. Wel worden er voorbereidingen getroffen. Maar niks wat net teruggedraaid kan worden, zegt wethouder Kampman.

Enschede ving eerder een half jaar lang vluchtelingen in een hangar op het evenemententerrein van de voormalige vliegbasis en recent nog twee weken in de Diekmanhal.