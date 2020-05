Voetballende meisjes verliezen hun voorvechter voor gelijke kansen: FootballEquals stopt

Fascineren­de libellen kiezen het luchtruim boven Twente en de Achterhoek

9:20 NATUUR | De vuurjuffers zijn de eerste libellen die we in het voorjaar in Twente en de Achterhoek zien. Maar met de stijgende temperaturen klimt de ene na de andere larve uit het water om na een fascinerende gedaanteverandering als libel het luchtruim te kiezen. In onze natuurserie aandacht voor deze bijzondere verschijningen.