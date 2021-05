Voetbalmiddag bij FC Twente voor bewoners van Twentse Zorgcentra werd karaokemiddag

Niet alleen Max Verstappen scheurt dit weekeinde in Monaco, ook Tukkers Larry ten Voorde en Bent Viscaal

8:01 Niet alleen de Formule 1-coureurs racen komend weekeinde in Monaco, het prinsdom is het decor voor meer wedstrijden. Zo komt Bent Viscaal uit Albergen in actie in de Formule 2 én is er de eerste race van dit seizoen in de Porsche Supercup. Enschedeër Larry ten Voorde is in die klasse de titelverdediger.