Voormalig ‘Bij Flip’-pand aan de Langestraat heeft nieuwe eigenaar: Opening restaurant Sage in januari

‘Vage’ cryptohan­del kostte Mahatma (65) uit Enschede 80.000 euro: ‘Al mijn reserves zijn weg’

ENSCHEDE - De Engels sprekende man aan de telefoon ging haar droom waarmaken. Als Mahatma Revier uit Enschede zou doen wat ‘Martin Reid’ zei, had ze in een mum van tijd 400.000 euro voor een huis in Spanje bij elkaar. Ze geloofde hem en verloor in vier maanden 80.000 euro. Over de geraffineerde stijl van crypto-oplichters. „Ik ben teleurgesteld in hem en mezelf.”

12 november