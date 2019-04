Vriendenkring FC Twente: Niet in de Arena? Dan groot scherm in Grolsch Veste

Video Extra zonnebrand smeren of insuline spuiten? UT onderzoekt mogelijkhe­den tattoos

14:34 ENSCHEDE - Een tatoeage die aangeeft dat er weer zonnebrand gesmeerd moet worden. Of die waarschuwt dat de glucosebalans in het lijf is verstoord. David Fernandez Rivas is ervan overtuigd dat het zover gaat komen. Maar daarvoor is meer onderzoek én geld nodig. Met het congres 'The Future under our Skin' wil de UT-onderzoeker daar vaart in brengen.