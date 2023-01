Vroeger en nu: de Prinsessetunnel is na 85 jaar nog steeds een baken in het straatbeeld

ENSCHEDE - Op 1 februari 1938 werd de Prinsessetunnel opengesteld voor het verkeer. Dat was een dag na de geboorte van prinses Beatrix, naar wie de onderdoorgang is vernoemd.

Bijna 85 jaar later is het nog altijd een baken in het Enschedese straatbeeld. Het is een van de drie belangrijkste tunnels in de stad, naast de Tubantiatunnel en de tunnel in de Auke Vleerstraat. De Prinsessetunnel staat er om bekend dat hij bij hevige regenbuien af en toe blank staat en niet begaanbaar is.

De directe omgeving van de tunnel is in de loop der tijd enorm veranderd. Neem alleen al het stationsgebouw, dat in de jaren zestig nog fier bovenaan het talud aan de Parkstraat stond. Dat station is al lang verdwenen, evenals de naam Stationsstraat. Het epicentrum van het spoor speelt zich nu een paar honderd meter verderop af.

Menzis

Ook de bebouwing aan de andere kant van het spoor is meer van deze tijd. Het moderne kantoorpand van verzekeraar Menzis torent hoog boven de spoortunnel uit. Klein toeval: op de oude foto staat links een groot reclamebord met de naam OLVEH. Dat was ook een verzekeraar, de naam stond voor Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij Eigen Hulp. In 1986 ging OLVEH op in AGO, een voorganger van het huidige Aegon. Of hier ooit een Twentse vestiging is geweest van de Haagse maatschappij, is onbekend.

De locatie, het terrein van het voormalige ziekenhuis Ziekenzorg, wordt tegenwoordig gedomineerd door het gebouw van Saxion Hogeschool. De straatkeien van de De Ruyterlaan waar de voorkant van de school aan ligt, zijn verruild voor asfalt, de groenstrook is fietspad geworden.

Volledig scherm Prinsessetunnel anno 2022. © Carlo ter Ellen DPG Media

Volledig scherm De Prinsessetunnel in 1965. © Collectie Jan Brummer