Waarom alle scootmobielers een cursus bij Joop (75) moeten volgen: ‘Ik zie ze op de snelweg belanden of omvallen’

U bent onvermoeibaar hè?

„Omdat er nog te vaak te veel misgaat en ik deze training daarom zo belangrijk vind. Er zijn zeker meer dan 2300 scootmobielen in omloop in de gemeente Enschede, maar er is vrijwel geen toezicht op veilig gebruik van het vervoermiddel. In winkelcentra, op trottoirs en door winkelstraten wordt er te vaak te hard gereden. Ik zie ze op de snelweg belanden of omvallen. Toch blijft het moeilijk deelnemers voor deze training te vinden. Mensen zijn nog steeds bang dat wij ze gaan vertellen: Nu ga je van dat ding af!”

Dat gebeurt niet?

„Nee, dat is zeker niet aan de orde. Absoluut niet. Sterker nog, als blijkt dat mensen niet voldoende hebben aan één training, dan kunnen wij ze ook daarna nog helpen. Ik kan een praktijkrit met iemand gaan maken of we schakelen een ergotherapeut in.”

Stel ik rijd scootmobiel en denk dat ik het allemaal wel kan, waarom moet ik dan toch een training volgen?

„Omdat ik zie dat veel mensen er baat bij hebben. Hoe hard mag een scootmobiel? Hoe zorg je ervoor dat je niet omvalt? En waar zit de zogenaamde ‘slakkenstand’? Die vragen komen allemaal aan de orde. Dit jaar beginnen we met een compleet nieuw programma voor de theorie dat toegankelijker is en veel beter aansluit op de praktijksituatie van mensen. Hier in Enschede komen mensen vaak bij me met de vraag: kun je even helpen? Het is bizar, maar als zo’n scootmobiel wordt afgeleverd krijgen mensen vaak hooguit tien minuten uitleg. Vooruit, achteruit en klaar. Zo werkt het natuurlijk niet.”

U bent zelf ook niet meer de jongste, hoe lang blijft u nog instructeur?

„Veilig Verkeer Nederland wil me nog niet kwijt haha… Ik ben 75 jaar en geniet hier zo van. Mensen komen vaak angstig binnen en denken als dat maar goed gaat. Na een cursus zijn ze helemaal blij en gaan ze veel zelfverzekerder de weg op. De organisatie wil me nog niet kwijt, maar ik wil zelf ook nog niet stoppen. Zolang ik mensen kan helpen, blijf ik dit doen.”

Wat denkt u, dit jaar wel genoeg animo?

„Dat hoop ik echt. Zeker omdat door corona een aantal training zijn weggevallen. We hebben minimaal tien aanmeldingen nodig om de cursus door te laten gaan. De training wordt gegeven op verzoek van de gemeente Enschede en deelname is gratis.”

De training vindt plaats op woensdag 14 september van 9.30 tot 12.00 uur bij Speeltuin Boswinkel aan de Beneluxlaan. Aanmelden graag voor 9 september via j.vanbel@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres en mailadres. Of bellen naar 06 502 126 91.