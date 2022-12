WensAmbulance kan elektrische brancard aanschaffen met gift Univé Oost Fonds

Onderzoek door promovenda Anke Hofsté van Saxion legt vinger op zere plek: ‘Lage rugpijn komt lang niet altijd door stress’

Lage rugpijn, bijna iedereen heeft er in zijn leven eens of vaker last van. Ruim een miljoen Nederlanders ondervindt zelfs veel hinder, aldus het Zorginstituut Nederland. Te vaak krijgen ze te horen dat het tussen de oren zit. Onterecht, zegt promovenda Anke Hofsté. „Lage rugpijn ontstaat lang niet altijd alleen door stress.”

