Wout Brama tevreden over rentree bij FC Twente

Video Meteoor die te zien was in Oost-Nederland uitgedoofd bij Denemarken

19:39 De vuurbol die veel mensen in Oost-Nederland donderdag zagen, blijkt net over de grens de atmosfeer ingedoken te zijn en bij de grens in Denemarken bij Duitsland uitgedoofd te zijn. Dat meldt de Werkgroep Meteoren. De groep roept op om beelden van de meteoor te delen.