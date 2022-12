Zorgen over geld en rondkomen? Bedrijf DCW wil zijn personeel begrijpelijk info en advies geven

Recht en Rechtvaardigheid Een trambe­stuur­der moet er altijd rekening mee houden dat een fietser een fout maakt

Rechters geven met hun vonnissen grenzen aan. Wanneer wordt een simpele handeling onrechtmatig en is correctie vereist? In deze rubriek over rechtspraak neemt oud-docent recht en geschiedenis Bert Jannink uit Enschede u mee naar bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld de tragedie rond een kantinedienst.

3 december