18 huizen aan Blekerstraat op plek Rode Kruis en machinefabriek

Veroorde­ling Dennis B. uit Enschede voor moord op Shadi Saker is definitief afgerond

De veroordeling van Dennis B. uit Enschede wegens de moord op Shadi Saker in Enschede op 26 januari 2018 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Even leek het er op dat de hele strafzaak opnieuw moest, na een verzoek van B’s advocaat, maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat B. terecht is veroordeeld tot 12 jaar en acht maanden gevangenisstraf.