1800 hardloopfanaten in actie op Fieldlab-evenement bij vliegveld Twente

Raadsfrac­ties voeren druk op burgemees­ter op: ‘Kom met duidelijke visie op veiliger Enschede’

8 mei ENSCHEDE - Vier partijen in de gemeenteraad eisen van burgemeester Onno van Veldhuizen dat hij met duidelijke antwoorden komt op vragen over de veiligheid in Enschede. „Wij wensen geen ongegronde proefballonnetjes over bijvoorbeeld legalisatie van wietteelt, maar een fatsoenlijke visie met onderliggend beleid op het veiliger maken en houden van onze gemeente.”