200 asielzoekers voor twee weken naar Diekmanhal: ‘Zodat ze niet in de herfst in de regen buiten slapen’

Volgens burgemeester Bleker is het van belang dat Enschede een steentje bijdraagt aan de problemen in Ter Apel. „We doen dit om te voorkomen dat mensen in de herfst in Ter Apel in de regen moeten buitenslapen.” Het gaat om twee weken omdat de Diekmanhal normaal gebruikt wordt door sportverenigingen en scholen. Zij zijn vandaag geïnformeerd dat dit voor de komende weken niet mogelijk is, evenals de omwonenden. „Daarom echt niet meer dan twee weken.” Na die twee weken gaan de asielzoekers verder, naar een nieuw te openen plek in Zuidbroek of het cruiseschip voor 1000 mensen dat in Amsterdam aankomt.