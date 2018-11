204 duels in district Oost gestaakt: ‘Meldpunt hard nodig’

Precies 204 wedstrijden werden afgelopen seizoen in het KNVB-district Oost gestaakt wegens wanordelijkheden, 68 meer dan in het seizoen ervoor. Althans, dat is het aantal waarvan de KNVB op de hoogte is.

Henk Bolhaar vreest dat het er in werkelijkheid meer zijn. Zijn ervaring is dat wanordelijkheden op het voetbalveld lang niet altijd bij de KNVB worden gemeld.

Bolhaar vertegenwoordigt negen Twentse gemeenten in de ledenraad van de voetbalbond en heeft met clubs uit die gemeenten geregeld contact. Met name bij lagere elftallen, waar geen KNVB-scheidsrechter bij aanwezig is, wordt van wedstrijden die vanwege problemen op of om het veld zijn gestaakt vaak geen melding gemaakt, zegt Bolhaar.

„Er wordt een uitslag op papier gezet, het wordt onderling geregeld. Alsof de wedstrijd gewoon gespeeld is. Het is een grote makke dat dit niet gemeld wordt. Hoe kan de bond dan optreden?” Namen noemt Bolhaar niet, maar het zijn vaak dezelfde clubs, of elftallen, waar hij vanuit zijn netwerk deze geluiden over hoort.

Dit weekend kwam de KNVB-ledenraad bij elkaar. Daar stelde Bolhaar voor om iets tegen dit ‘wedstrijd fiksen’ te doen. Hij wil een anoniem meldpunt. „Zoals je ook Meld Misdaad Anoniem hebt.”

Hard bewijs

Het kan in de ogen van Bolhaar helpen bij de dossieropbouw rond een club, iets wat nodig is om ‘probleemclubs’ aan te pakken. Zonder ‘hard bewijs’ is dat lastig, ervoer directeur Amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee recent nog. Nadat hij een club na het zoveelste incident uit de competitie had gezet, spande deze vereniging een rechtszaak aan, wegens een gebrek aan ‘hard’ bewijs. De advocaat van de KNVB keek ernaar en beoordeelde dat de rechter daar vermoedelijk in mee zou gaan. Met ‘grote weerzin’ heeft de voetbalbond het besluit vervolgens teruggedraaid; de probleemclub voetbalt weer, de zaak kwam nooit voor de rechter.

Daar wil de KNVB vanaf. Van der Zee kondigde zaterdag aan om in de toekomst zo’n zaak wel voor de rechter te laten komen.