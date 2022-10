22 kisten levensmiddelen en 20 dozen cake voor Voedselbank Enschede-Haaksbergen, Kartrekkers helpen waar ze kunnen

De Kartrekkers stonden zaterdag bij de Albert Heijn in de Helmerhoek en staan daar zondag ook nog. Ze zamelen op initiatief van Cemal Dogan al sinds begin maart geregeld etenswaren in voor de voedselbank. Aanvankelijk trokken ze in hun eigen buurt met bolderkarren van deur tot deur en vroegen om levensmiddelen te doneren, maar deze zaterdag en zondag staan ze bij de supermarkt.

Ze vragen het winkelend publiek om een extra product te kopen en dat via hen aan de voedselbank te doneren. De opbrengst bestaat na een dag uit 22 kratten levensmiddelen en 20 dozen cake. Cemal Dogan is daarmee al erg blij, maar hij verwacht die opbrengst zondag te kunnen verdubbelen. De Kartrekkers leveren de spullen ‘s avonds in bij de voedselbank. „Vooral in deze tijd waarin de Voedselbank bijna ten onder gaat, is dit een des mooiere verassing”, laat Dogan weten.

Noodkreet

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen trok twee weken geleden aan de bel. Het aantal gezinnen dat een pakket nodig heeft groeit, terwijl het aantal sponsors en donoren afneemt. Na die noodkreet dienden zich nieuwe sponsors aan, waardoor de Voedselbank weer wat spek op de botten heeft.

De Voedselbank krijgt jaarlijks 45.000 euro van de gemeente Enschede en 2.700 van Haaksbergen. Enschede bepaalt volgend jaar of dat bedrag nog wel toereikend is, Haaksbergen houdt vooralsnog vast aan 100 euro per gezin dat in die gemeente afhankelijk is van de voedselbank. In totaal helpt de Voedselbank Enschede-Haaksbergen rond de duizend gezinnen. Dat aantal stijgt wekelijks met enkele tentallen.

Kijk hieronder naar een video die we in augustus maakten over de Kartrekkers van Eanske.