23 Italiaanse hooligans aangehouden na duel tussen Spanje en Italië in Enschede; stewards gewond

met video Zuid-Europese taferelen in binnenstad Enschede vooraf­gaand aan voetbal­clash: ‘Best een mooi plein’

De Oude Markt in Enschede leek donderdagmiddag even een Zuid-Europees plein. Honderden Spanjaarden en Italianen vierden voorafgaand aan hun voetbalclash feest in de binnenstad, kriskras door elkaar. Ging dat wel goed? „Enschede is een stuk mooier geworden.”