3,6 miljoen euro voor Saxion voor praktijkonderzoek

Nieuw festival rond DS, 2CV en andere Citroënju­weel­tjes op Vliegbasis Twenthe

ENSCHEDE - Het terrein van Vliegveld Twenthe is zaterdag 30 april en zondag 1 mei de locatie van een nieuw festival voor Citroën-liefhebbers. Citro-Classica is de naam van het evenement waar publiek uit binnen- en buitenland op af moet komen. „Per dag rekenen we op zesduizend bezoekers.”

17 maart