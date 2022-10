35 tips in moordzaak Jihad Jafo na uitzending Opsporing Verzocht

ENSCHEDE - De politie heeft 35 tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week over de moordzaak van Jihad Jafo. De Enschedeër werd op 22 mei van dit jaar dood gevonden in het Kanaal Almelo-De Haandrik in Bruchterveld.

De politie vroeg vorige week of mensen meer konden vertellen over spullen die zijn gebruikt bij het laten verdwijnen van het lichaam van Jafo. Hij was gewikkeld in een blauwe deken en vuilniszakken en daaromheen was tape geplakt. Ook was de deken vastgeknoopt met een siergordijnkoord. Zijn lichaam was verzwaard met een brandslanghaspel van 17 kilo.

Nog geen verdachten

Bij de 25 tips werd vooral gereageerd op de spullen, maar een directe link tot een verdachte is er vooralsnog niet. De politie deed enkele dagen voor de uitzending onderzoek in een woning in Den Ham, een woning in Hoogeveen en een halal-supermarkt in Hoogeveen op zoek naar sporen die de recherche meer duidelijk zouden maken over de laatste uren in het leven van Jihad.

De in het Syrische Aleppo geboren Jafo verdween op 6 december vorig jaar op de verjaardag van zijn zoon. Hij verliet toen de woning in Enschede met een vriend, maar stapte later over in een auto met een Duits kenteken. Zijn telefoon straalde die avond nog een mast aan in Den Ham.

Drugstransport

Vanaf dat moment ontbrak elk spoor, tot aan 22 mei, toen getuigen in Bruchterveld iets in het water van het kanaal zagen drijven. Het bleek het stoffelijk overschot van de vermiste Jihad.

De politie gaat er inmiddels van uit dat Jafo weer was teruggevallen in de criminaliteit. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij een drugstransport. Eerder was hij in Vroomshoop uit zijn woning gezet toen daar een hennepkwekerij was ontdekt. Daarna woonde hij in Almelo en later in Enschede.