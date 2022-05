75-jarige man met ‘neppistool’ zet Enschedese wijk op stelten: ruzie tussen jongeren en bewoners escaleert

„Je wilt weten wat er vorige week is gebeurd?”, vraagt Peggy Haakmeester (73) vanaf haar balkon. „Nou, dan zit je hier wel goed. Kom maar naar boven.” De bewoonster van het complex De Veldhof heeft een buurvrouw op bezoek. En samen doen ze verslag van die bizarre donderdagavond. „Wat je eerst moet weten is dat een grote groep jongeren hier al twee maanden zomaar tegen onze voordeuren schopt”, begint de buurvrouw het verhaal. „Je schrikt je echt helemaal dood.” Ze vertelt over meer incidenten, maar die vallen in het niet bij wat zich hier vorige week afspeelde. „Rond een uur of zes stonden er ineens 25 jongeren in ons hofje”, vertelt Peggy. „Snotapen van een jaar of veertien. Mijn 75-jarige buurman stapte eropaf.” En toen ging het mis.