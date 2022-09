Aanrijding op N35 bij Enschede zorgt voor verkeershinder

Alex K. schoot met hagelge­weer bij confronta­tie in Overdinkel: ‘Wilde niet in angst wachten tot ze bij mij aan de deur stonden’

OVERDINKEL - Met een afgezaagd jachtgeweer in zijn hand en een zwarte bivakmuts over zijn hoofd lag Alex K. op de motorkap van zijn gevreesde tegenstander. De 29-jarige Enschedeër wilde toen zo een conflict oplossen, maar toonde berouw in de Almelose zittingszaal. Het OM eiste vrijspraak voor poging tot doodslag en een voorwaardelijke straf.

6 september