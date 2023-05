Aantal winkels in Enschede vorig jaar gestegen

De Bankzitter Laat Pep maar eens knoeien met acht lompe Britten

We gaan ook niet meer met paard en wagen over de snelweg, maar soms verlang je nog naar de eenvoud van grootmoeders tijd. De jongere lezer - die is geboren na 1996 - lacht ons nu keihard uit, maar er was eens een tijd, dat je maar drie buitenlanders mocht opstellen. Moet je nu bij het spel ‘FIFA’ bij pubers mee aankomen.