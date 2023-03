Actie zodat vader ‘ontvoerde’ Sebastijaan juridische kosten kan betalen

Twence zou heel Hengelo wel kunnen verwarmen met de eigen ‘warmte’

Afvalenergiebedrijf Twence verwarmt al jaren ongeveer 10.000 woningen in Enschede. In Hengelo worden met het huidige, zogenoemde Warmtenet nog maar 950 woningen (Berflo Es) en Thales van warmte voorzien. „Onze capaciteit aan warmte is zo enorm dat alle woningen in Hengelo met gemak op die manier verwarmd zou kunnen worden”, aldus Leendert Tamboer, manager innovatie van Twence.