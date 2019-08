Actieplan tegen geweld rond het voetbalveld in Enschede

Video Muziek­feest op het Plein in Enschede eind augustus op tv

11 augustus ENSCHEDE - Het Muziekfeest op het Plein van Sterren NL werd op 2 juli opgenomen op de Oude Markt in Enschede. Voor wie er niet bij kon zijn, of juist nog even na wil genieten van de avond: de uitzending is op 23 en 30 augustus op NPO 1. Beide uitzendingen beginnen om 20.30 uur.