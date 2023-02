Activisten Extinction Rebellion staan wederom voor de rechter: ‘Intimidatie’, vinden ze

Nog nooit straf gehad, maar toch staan zowel Wendy als Ico en Jesse uit Enschede donderdag ‘voor het hekje’ in het gerechtshof in Arnhem. Ze zijn activisten van Extinction Rebellion en deden in 2021 mee aan een bezetting van het kantoor van pensioenfonds PGGM in Zeist. De reden: PGGM belegt in de fossiele industrie.