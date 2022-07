Advocaten verdachten moord Daan Mellée uit Enschede wijzen alle drie naar Mario S. als mogelijke dader

Het was de derde pro-formazitting in deze moordzaak, maar de eerste keer dat verdachte Bart de J. voet zette in de Almelose rechtbank. Met zwart geverfd haar, rossige sik en kaalgeschoren zijkanten zette de zwaar getatoeëerde man zich neer in de zaal. De J. was in 2018 al in beeld voor de moord op Mellée maar werd toen vrijgelaten. In april werd de 40-jarige man uit Hengelo nog een keer opgepakt, sindsdien zit hij vast.