Afscheid van ‘Matti’ op het gras van FC Twente: ‘Al mijn vrienden moeten erbij kunnen zijn’

Risico-ex­pert Universi­teit Twente: ‘We moeten meer durven’

10:02 ENSCHEDE - We staan voor een nieuwe keuze in de coronacrisis nu de maatregelen versoepelen. Houden we langer vast aan allerlei regels of veroorloven we ons meer vrijheden? Martin van Staveren, UT-docent risicomanagement, kiest voor dat laatste. „We moeten iets meer durven.”