Alice Naber-Lozeman juichend over de finish

VIDEO Een 'zandbak' van anderhalf miljoen euro, speciaal voor de Military

15:18 BOEKELO - De vloer die in de dressuurbak ligt is heel bijzonder. Hij kostte meer dan anderhalf miljoen en het zand dat gebruikt is, gaat de hele wereld over. Wat is er zo bijzonder aan? We spraken met Ton Achterberg, die de vloer leverde.