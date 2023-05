Alleen het geld telt voor oplichter Danny W. (34) uit Enschede, de slachtoffers laten hem koud

indebuurt.nl Wegwerk­zaam­he­den! 11 x deze wegen in Enschede zijn (binnenkort) afgesloten

De gemeente is de komende weken weer flink bezig met het onderhoud van de weg. Waar ze bij de ene weg een beek aanleggen, wordt bij de andere het asfalt vervangen. In dit lijstje zetten we elf werkzaamheden voor je op een rij, zodat je binnenkort niet onverwachts moet omrijden.