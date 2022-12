Almelo en Enschede makkelijke prooien voor georganiseerde criminaliteit

Wiebke Heeren (62) van Friesland naar Twente als nieuwe predikant voor Usselo en Haaksber­gen

HAAKSBERGEN/USSELO - Een Friese predikant neemt het stokje over bij de protestantse gemeenten in Haaksbergen en Usselo: Wiebke Heeren (62) komt per 11 december naar Twente.

