Almelose wethouder Van Rees gaat met onderwijsman Veerbeek verkennen in Enschede: duo bekijkt mogelijkheid raadsagenda

Veerbeek en Van Rees hebben van Burgerbelangen, met tien zetels de grootste politieke partij in Enschede, de opdracht gekregen om bij de dertien gekozen fracties na te gaan of een raadsbrede politieke agenda of misschien zelfs een raadsakkoord haarbaar is.

Gezamenlijke thema’s

Inzet van de verkenning door Veerbeek en Van Rees is de vraag of en welke maatschappelijke thema’s gezamenlijk kunnen worden opgepakt en uitgewerkt door de raad en welke afspraken met het nog te vormen college daar voor nodig zijn. Na de gesprekken met de fracties is het bedoeling dat de verkenners op korte termijn verslag doen van hun bevindingen en een advies uitbrengen. Daarover debatteert de raad waarschijnlijk op 4 april.

Met Veerbeek en Van Rees heeft Burgerbelangen vooral gekozen voor twee onafhankelijke verkenners die op dit moment niet expliciet zijn verbonden aan een landelijke partij, maar die wel een sterke binding hebben met Enschede. Beiden waren in een ver verleden gemeenteraadslid in de stad: Veerbeek voor het CDA en Van Rees namens de VVD. Veerbeek was vroeger onder meer locatiedirecteur van het Bonhoeffer College (Scholingsboulevard), mede-verkenner Van Rees is momenteel wethouder voor de lokale partij LAS in Almelo. Eerder vervulde Van Rees wethoudersposten in Haaksbergen en Losser.

Gemotiveerd

In een persbericht omschrijft de gemeente Enschede de twee verkenners als ‘bijzonder gemotiveerd’ om later deze week de oriënterende gesprekken met de raadsfracties te voeren. De onderhandelingen over een bestuursakkoord en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders moeten nog plaatsvinden in Enschede.