Alom gewaardeerde kunstenaar Jan te Wierik was enorm vrijgevig met zijn werken: ‘Mensen? Liever een gebakken ei, of een biefstuk’

Zijn verschijning was opvallend in Haaksbergen, waar hij opgroeide. De corduroy broek bijeengehouden door een stuk touw, bij gebrek aan geld voor een fatsoenlijke riem. Heel lang was hij zo arm als een kerkrat en ruilde hij schilderijen voor noodzakelijke dingen in het leven als eten, en om de rekeningen voor medische zorgte kunnen betalen. Of hij gaf ze zomaar weg.