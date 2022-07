Als de koning Shell tankt, kan hij Groningers sponsoren én zichzelf

Vier maanden cel voor Enschedeër na ‘flying kick’ op boa, ‘Wat hem bezielde is echt een raadsel’

De 23-jarige P.W. uit Enschede nam een aanloop en trapte met een ‘flying kick’ een boa in zijn rug, terwijl die bezig was met de aanhouding. De aanvaller is veroordeeld tot vier maanden cel voor zware mishandeling. „Het is te gek voor woorden”, zei de politierechter.

25 juli