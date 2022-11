‘Als ie er toch ligt, open hem dan’: pleidooi voor burgerluchthaven in Enschede

Klokkenlui­der Van Buitenen doorbreekt stilte: ‘voorzich­tig blij’ met onderzoek vuurwerk­ramp

ENSCHEDE - De eerdere klokkenluider Paul van Buitenen is blij dat de Universiteit Twente onderzoek gaat doen naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Zijn speurwerk naar de achtergronden van de ramp levert na jaren dus toch wat op. „Ik had er niet meer op gerekend.”

4 november