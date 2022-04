Ambassadeur Masym Kononenko zwaait laatste vrachtwagens van Enschede naar Oekraïne uit: ‘dit geeft ons kracht’

Enschede heeft première van Bachs Matthäus met poppen: ‘Dit is echter dan ooit’

Poppen, dansers, blazers en een vrouw als evangelist: in de sterk verkorte uitvoering van Bachs Matthäus Passion van het Nederlands Blazers Ensemble is alles anders. Donderdagavond in Enschede is de Nederlandse première. Artistiek leider en hoboïst Bart Schneemann (67) ziet ernaar uit. „Bach zou dit prachtig vinden.”

31 maart