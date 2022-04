Ambulance onderweg naar spoedgeval, stuit op wegafsluiting in Enschede

ENSCHEDE - Een ambulance op weg naar een spoedgeval kwam dinsdagochtend voor een onaangename verrassing te staan. De Lonnekerspoorlaan is tot en met vrijdag afgesloten door werkzaamheden aan het wegdek en dus moest het voertuig dat met gillende sirenes op weg was, rechtsomkeert maken.

„Heel vervelend”, zegt Wouter van der Zouw, woordvoerder verkeer en vervoer namens de gemeente Enschede. „Als we bij de tijdelijke afsluiting van wegen in de stad iets bovenaan de prioriteitenlijst hebben staan, is het dat de nooddiensten op de hoogte zijn. Door onze bereikbaarheidscoördinator wordt samen met die van de politie echt goed gekeken naar eventuele obstakels.”

Hulpdiensten de ruimte geven

Hoe het kan dat de ambulance voor de wegversperring terecht kwam, kon Van der Zouw niet zeggen. „Wij geven wekelijks aan meerdere partijen door als we een straat al dan niet tijdelijk afsluiten. Dat doen we op donderdag in een briefing naar diensten als Twente Milieu, Brookhuis Taxi, Twence en zeker naar brandweer, politie en Ambulance Oost. Voor we overgaan tot afsluiting van een weg of wegvak brengen we in kaart of de hulpdiensten er bij kunnen in geval van nood.”

Blijft mensenwerk

De wegafsluiting is dinsdag pas ingegaan en wellicht dat daardoor nog niet bij alle chauffeurs van Ambulance Oost was doorgekomen dat de route via de Lonnekerspoorlaan was versperd. „Het blijft uiteraard mensenwerk en het is heel vervelend als een ambulance daardoor niet op tijd bij een spoedgeval kan komen.”

Interactieve kaart niet volledig

Een blik op de interactieve kaart met actuele wegafsluitingen van de gemeente Enschede zelf, maakt duidelijk dat de versperring van Lonnekerspoorlaan er nog niet op staat. Navraag leert dat die kaart elke woensdag wordt geactualiseerd. Maar daar hadden de ambulancebroeders dinsdagochtend niets aan. Ook een bus van vervoerder Twents nam in de middag per ongeluk toch de afslag naar de Lonnekerspoorlaan. Wegwerkers maakten even plaats voor het rode gevaarte.

Het is niet bekend waar de ambulance die voor de wegversperring kwam te staan, naartoe moest. Directeur Piet Huizinga van Ambulance Oost benadrukt dat de communicatie tussen de hulpdiensten en de gemeente over het algemeen goed is. „Er wordt veel aan de weg gewerkt in Enschede en het liefst willen wij overal bij kunnen. Meestal gaat dat ook prima en wordt er tijdig en aan de juiste mensen doorgegeven waar een afsluiting is. Dat dat vandaag niet het geval was, is vooral vervelend. We zullen er extra aandacht aan schenken intern.”