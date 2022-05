Amerikaans abortusbesluit is dichterbij dan we denken, zegt Famke uit Delden: ‘Ook hier wordt gelobbyd’

Natuurlijk heeft ze het nieuws uit de Amerikaanse staat Oklahoma meegekregen. Dat daar een wet ondertekend is, die het onmogelijk maakt om na zes weken zwangerschap nog abortus te plegen, tenzij het ‘een medisch noodgeval’ is. Het is eigenlijk niets meer en niets minder dan een verbod, aldus de Twentse, want de meeste vrouwen komen er pas na zes weken achter. „Heel verdrietig”, noemt ze het. „Als dit recht je wordt ontnomen, dat is een angstig iets.”