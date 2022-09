Andere (crisis)tijden in Enschede: keuze tussen dure Huiskamer of armlastige huiskamers van de stad

Toen ik afgelopen zondag doorweekte hardlopers in sportieve ganzenpas uit de bibliotheek zag komen bij de regenachtige Urban City Run 053, schoot het miljoenenproject me door het hoofd. De dappere deelnemers waren net letterlijk langs de gevulde boekenkasten gesneld en ik dacht: hoe erg is het dat de gedroomde ‘Huiskamer van de stad’, met een bieb die gaat inwonen bij theater en muziekschool, een paar maanden on hold is gezet?