Apollo Tyres neemt weer productiepersoneel aan, maar schrapt IT-banen

Apollo Tyres verwacht in het lopende boekjaar, dat in april is begonnen, 40 procent meer banden te verkopen dan vorig jaar. Dat kan alleen als er meer medewerkers worden aangenomen. Volgens manager Martijn ter Haar van de fabriek in Enschede is het bedrijf al bezig via uitzendbureaus nieuwe krachten aan te nemen, van wie het de bedoeling is dat ze na twee jaar interne opleiding een vast contract krijgen.