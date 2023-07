Appelleren is riskeren, maar Simo D. en Marcus T. uit Enschede staan toch voor het hof in Arnhem

De dreiging rondom het megaproces tegen de Enschedese criminelen Simo D. en Marcus T. blijft onverminderd aanwezig. Toch begint de eerste voorbereidende zitting van het hoger beroep voor het gerechtshof gewoon in Arnhem en niet in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoe kan dat?

In februari van dit jaar werd Simo D. (43) door de rechtbank Overijssel, na tien zittingsdagen in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol, veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en 8 maanden voor drie pogingen tot moord en brandstichting. Zijn vermeende rechterhand Marcus T. (35) moet van de rechtbank tien jaar de cel in voor zijn rol bij een poging tot liquidatie in Gronau.

Nieuwe raadsman

Woensdag staan ze in Arnhem voor de rechters van het gerechtshof voor hun zaak in hoger beroep. Volgens een woordvoerder kan de eerste zitting zonder problemen in Arnhem plaatsvinden omdat Simo D. en zijn nieuwe raadsman Jeroen Michels afstand hebben gedaan van hun recht op aanwezigheid. Michels heeft de zaak overgenomen van Stijn Franken, die D. in eerste aanleg bijstond. „Gezien het karakter van de zitting en het feit dat we niet over het volledige dossier beschikken, hebben we daartoe besloten”, aldus Michels.

Ook D’s voormalige rechterhand Marcus T. zal nog niet lijfelijk aanwezig zijn in het gerechtshof. Hij kan via een videoverbinding met het hof in Arnhem vanuit de gevangenis de zaak volgen. De afwezigheid van het duo betekent dat de veiligheid ook in het gerechtshof gegarandeerd kan worden. Er is nooit helemaal duidelijk geworden welke dreiging er rondom het strafproces hangt. Het Openbaar Ministerie hult zich daarover ‘in het belang van de verdachten’ in stilzwijgen.