Aquadrome koud? ‘Azijnpissers, het was vandaag lekker warm’

Dierenvoed­sel­bank Twente vindt nieuw thuis in Enschede: ‘Ik heb uit blijdschap een koprol door de kamer gedaan’

Jarenlang maakte ze rond haar bed plaats voor hondenbrokken, dierenspeeltjes en huisdierenmedicatie. Vanuit huis richtte Nathalie van Dijk de Dierenvoedselbank Twente op. Vanaf zaterdag kan Van Dijk weer in haar eigen bed slapen: De dierenvoedselbank krijgt een nieuwe locatie met veel meer ruimte. „De tranen stonden me in de ogen.”